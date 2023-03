An der Stubenwaldstraße soll es bald wieder bunt blühen

Bensheim. Die Westtangente soll auch in diesem Jahr wieder ein buntes Wunder erleben: Zum zweiten Mal will Familie Schweickert aus Schwanheim mit Hilfe der Bensheimer und Bergsträßer Bevölkerung einen Acker in eine große blühende Wiese verwandeln.

Die neue Blühfläche wird erneut an der Stubenwaldstraße angelegt, auf gleicher Höhe wie im vergangenen Jahr, diesmal jedoch auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die „Spielregeln“ sind wieder ganz ähnlich wie 2022: Für jeden Euro, der von Bürgern oder auch Bergsträßer Firmen gespendet wird, legt die Familie einen Quadratmeter blühende Fläche an. Im vergangenen Jahr sprießten Gräser, Kräuter und Blumen auf einem über 20 200 Quadratmeter großen Areal – diesmal dürfen es gerne noch ein paar Quadratmeter mehr werden, hofft die Familie auf zahlreiche Unterstützer.

Während sich die Menschen in den Sommer- und Herbstmonaten wieder an einem bunten Blütenmeer erfreuen dürfen, ist die Aktion natürlich in erster Linie für Insekten, Vögel und andere Wildtiere gedacht: Für die Tierwelt erfüllt die Blühfläche gleich mehrere Zwecke. Im Sommer dient sie Insekten als Nahrungsquelle. Später, wenn die Pflanzen anfangen abzureifen, bedienen sich gerne Vögel und Wildtiere an den Samen. Die abgestorbenen Pflanzen sind dann vor allem im Winter für Insekten weiterhin ein wichtiger Lebensraum.

Beitrag zum Artenschutz

Die Schweickerts, die in Schwanheim einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Hofladen führen, wollen mit ihrem Projekt einen Beitrag zum Artenschutz leisten und dem Insektensterben entgegenwirken. Vor allem möchte man den Bürgern die Möglichkeit bieten, an der Aktion aktiv teilzuhaben. „Nicht jeder hat einen Garten oder einen direkten Bezug zur Landwirtschaft, so dass er selbst Blühflächen oder Ähnliches anlegen kann“, erläutern die Schweickerts.

Beim Saatgut für die Blühfläche kommt es auf den richtigen Mix an, der auf die Region und die hier lebenden Insekten und anderen Tiere optimal zugeschnitten ist. So gibt es sechs verschiedene Mischungen, die getrennt voneinander ausgesät werden. Jede Mischung enthält rund 40 bis 50 Pflanzen – insgesamt sind es rund 150 Arten, die auf dem Acker sprießen sollen. Unterstützt wird die Aktion auch in diesem Jahr nicht nur von hiesigen Bürgern und Firmen, sondern auch von der Stadt Bensheim.

Mit der Aussaat von Saatgut auf einem Acker ist es allerdings noch längst nicht getan. Um eine Blühfläche erfolgreich anzulegen, bedarf es einiges an Pflege, wie beispielsweise das Bewässern in Trockenperioden. Im vergangenen Jahr hatte die Blühfläche aufgrund der langanhaltenden Dürrezeit einen schweren Start, nun hoffen die Schweickerts in diesem Jahr auf günstigere Wetterbedingungen.

Online mitmachen

Wer sich an der Aktion beteiligen und dafür sorgen möchte, dass die Blühfläche weiter wächst, kann dies online auf der Homepage des Bauernhofs Schweickert tun. Ab zehn Euro kann man seinen Beitrag leisten und erhält dafür ein „Blühwiesen-Zertifikat“ als Dankeschön. Auch vor Ort im Schwanheimer Hofladen ist die Teilnahme möglich.

Die Aussaat ist je nach Wetterlage Mitte/Ende April geplant. Bis dahin hoffen die Schweickerts noch auf jede Menge Mitstreiter, die dafür sorgen, dass die Blühfläche noch weiter wächst.