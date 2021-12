Adventsimpfen in Auerbach

Auerbach. Impfen, was die Spritzen hergeben – und danach hoffen, dass die Omikron-Variante nicht auf fruchtbaren Boden fällt: So in etwa lautet die aktuelle Strategie der Bundesregierung im Verbund mit den bekannten Einschränkungen und Verschärfungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Anfang Dezember haben die Möglichkeiten, sich in der Region immunisieren zu lassen, deutlich zugenommen. Sei es durch die drei Impfstellen des Kreises in Heppenheim, Rimbach und Viernheim oder Aktionen von Ärzten, die sich zusammengeschlossen haben.

Es wird Moderna gespritzt

Am Samstag wird im Bürgerhaus Kronepark geimpft. © Neu

In Bensheim engagiert sich außerdem der Verein Wir sind Bergstraße – zunächst mit der Impfung von Feuerwehrleuten, THW-Kräften und Mitgliedern des Katastrophenschutzes (wir haben berichtet). Am Samstag (18.) bietet der Verein nun von 10 bis 14 Uhr sein Adventsimpfen im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach an. Wer sich vorher unter info@wirsindbergstrasse.de anmeldet, kann sich dort seinen Erst-, Zweit- oder Boosterpiks (frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung) abholen.

Nach Angaben von Wir sind Bergstraße sind zum Termin Versichertenkarte, Impfpass und ein Lichtbildausweis mitzubringen. Verwendet wird das Vakzin von Moderna. Geimpft wird entsprechend der Stiko-Empfehlung. Die Aktion ist eine Kooperation zwischen Kreis Bergstraße und Verein mit der Vorsitzenden Bianca Scholz, ihrer Stellvertreterin Annalena Homa, unterstützt vom gesamten erweiterten Vorstand: Andrea Hesse (Kassenwart) Yvonne Junghans (Protokoll) und Schatzmeister Thorsten Paschke sowie Silke Brefka und Rolf Richter. Der Kreis stellt den Impfstoff bereit und unterstützt bei der Datenerfassung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwischen 500 und 1000 Impfungen sollen am Samstag in die Oberarme wandern. Der Aufwand dafür ist immens, die Ehrenamtlichen nehmen dies aber nach eigenem Bekunden gerne in Kauf, um ihren Beitrag im Kampf gegen die Pandemie zu leisten.

So stellt der Verein ehrenamtliche Ärzte, Apotheker, Medizinisch-technische Assistenten, Krankenschwestern und viele weitere Helfer für die Koordination und Administration vor Ort. dr

Info: Anmeldung für die Impfaktion am Samstag im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach unter info@wirsindbergstrasse.de