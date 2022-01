Abschlusswanderung zum Bensheimer Kirchberg mit Lagerfeuer

Bensheim. Kürzlich fand die letzte gemeinsame Wanderung der „Draußen mit Kindern“-Outdoor/Wandern-Gruppe der SSG mit gemütlichem Jahresausklang statt. Die kleine Rundwanderung startete in den Kappesgärten in Bensheim, führte von dort über die „Entenbrücke“ am Weiherhausstadion zum Kirchberg.

Unterhalb des Kirchberghäuschens ging es dann noch ein Stück durch den Wald und anschließend über die Weinberge wieder zurück in die Kappesgärten. Auf die leicht angefrorene Wandergruppe wartete dort dann schon ein wärmendes Lagerfeuer mit Glühwein und Bratwürstchen für ein gemeinsames gemütliches Ausklingen des Wanderjahres 2021.

Die erste Wanderung der Gruppe „Draußen mit Kindern“ findet am Sonntag, 30. Januar, statt. Es geht zum Geo-Punkt Natursteinabbau in Schannenbach.

Weitere Informationen sowie alle Termine für 2022 unter info@outdoor.ssg-bensheim.de und auf der SSG-Homepage. Gäste sind wie immer willkommen. red/Bild: SSG

