2500 Euro für die Bensheimer Tafel

Bensheim. Der Verein Tafel Bensheim freut sich über eine Spende in Höhe von 2500 Euro aus dem Wohltätigkeitsfonds von Primo Medico, dem Netzwerk führender Ärzte und Spezialisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Standorten in München und Lorsch.

Geschäftsführer Asmus Grebbin übergab den Spendenscheck stellvertretend an Mariette Rettig, die Vorsitzende der Tafel. Ziel der Tafel ist es, Lebensmittel aus dem Überfluss vor der Vernichtung zu bewahren und an Bürger zu verteilen, die diese aufgrund persönlicher und wirtschaftlicher Notlage dringend benötigen.

Primo Medico freut es, dieses Projekt mit einer Spende unterstützen zu können, um bedürftigen Menschen zu helfen. Die Aufgabe des Netzwerkes besteht darin, eine Verbindung von Patienten und Arzt zu schaffen und damit jedem die Möglichkeit zu bieten, zu seiner Erkrankung einen geeigneten Spezialisten zu finden. zg/Bild: Neu