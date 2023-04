140 TSV-Mitglieder packten mit an

Auerbach. Die Zahlen beeindrucken ebenso wie der Zusammenhalt im mitgliederstärksten Sportverein im Kreis Bergstraße. Mehr als 140 Mitglieder der TSV Rot-Weiß Auerbach waren am Samstag im Einsatz. Nahezu alle Abteilungen beteiligten sich am „Putztag“, den Vize-Präsident Horst Knop vor Jahren initiierte.

Seitdem heißt es einmal im Jahr: Gemeinsam Saubermachen in den drei Hallen und Räumen in den vier TSV-Immobilien auf dem Gelände des Sportzentrums an der Saarstraße. Horst Knop war von der Aktivität und Bereitschaft der Mitglieder beeindruckt: „Dies war ein Höhepunkt.“ Joachim Vogt, Vorsitzender des Abteilungsrates (ehemals Vorstand), brachte es auf den Punkt: „Wir sind ein starker Verein. Das haben wir mit dieser Aktion wieder bewiesen.“

Arbeit gab es genug: Reinigung von Böden und Decken der Hallen samt Geräteräumen, Fensterputzen im Jugendzentrum, Säuberung und Überprüfung aller beweglichen Sportgeräte, Heckenschnitt der Außenanlagen, Unkraut rupfen, Säuberung des Kinderspielplatzes oder die Grundreinigung der Geschäftsstelle. Auch eine Halle, welche Sportler der TSV nutzen und die nicht Eigentum des Vereins ist, wurde gesäubert.

Um das Gelände des Sportzentrums ökologisch weiter aufzuwerten, entschloss sich die TSV in Kooperation mit dem Nabu Kreis Bergstraße zum Bau einer Benjeshecke. Gefördert wird das Projekt durch die BASF und die Aktion „Gemeinsam Neues schaffen“.

Benjeshecken bieten Vögeln und anderen Tieren Schutz und Nahrung. Es ist nach Insektenhotel und Vogelnistkästen das dritte ökologische Projekt auf dem TSV-Gelände, das am Samstag fertiggestellt wurde. Mit einem gemeinsamen Mittagessen bedankte sich der Verein bei seinen Helfern. red