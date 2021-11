Neue PiPaPo-Eigenproduktion und andere Termine der Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Beim Kabarett-Programm „Skandal im Sperrbezirk“ mit dem Ensemble der Distel geht es einerseits zurück in die 1920er Jahre, andererseits aber natürlich auch um die Gegenwart. Beginn am Donnerstag (18.) ist um 20 Uhr. Am Freitag (19.), 20 Uhr, folgen die drei Schwestern Monika, Burgi und Barbara aus der musikalischen bayerischen Großfamilie Well: Die Wellküren sind mit „Des werd scho wieder“ zu erleben Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Eine „Nacht der Lieder“ gestalten am Donnerstag (18.), 20 Uhr Clemens Bittlinger, André Eickhoff und Christoph Zehendner, begleitet von zwei Instrumentalisten (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Um das Scheitern von Menschen geht es in dem Stück „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ von Alan Ayckbourn, das das PiPaPo-Ensemble als Eigenproduktion auf die Bühne bringt. Die Premiere beginnt am Samstag (20.) um 20 Uhr; weitere Termine folgen (Kartenvorverkauf: Tel. 06251/869 104).

Kirche Sankt Georg Bensheim

Werke von John Taverner sowie aus dem Umfeld von Johann Sebastian Bach sind am Samstag (20.), 19 Uhr, zu hören. Es singt der Kammerchor Cantemus Bensheim, begleitet von einem Instrumentalensemble (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 104).

Musiktheater Rex Bensheim

Songs von Coldplay gibt es am Freitag (19.), 20.30 Uhr. Es spielt die Coverband Goldplay.Live. Am Samstag (20.), 20.30 Uhr, folgt ein reines Beatles-Programm mit der Coverband Help – A Beatles Tribute (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Als „Deutschlands einziger asymmetrischer Komiker“ wird Martin Fromme angekündigt. Der Mann, der mit nur eineinhalb Armen geboren wurde, präsentiert sein „Glückliches Händchen“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Mehrzweckhalle Einhausen

„Das Beste aus 35 Jahren“ hat der Comedian Markus Maria Profitlich für sein derzeitiges Programm zusammengestellt. Was das bedeutet, ist am Freitag (19.), 20 Uhr, zu erleben (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/96020. hol/BILDer: Stefan Gloede/Erika Hemmerich/ Thomas Zelinger/Veranstalter