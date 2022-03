Kabarett, Comedy und Konzerte – die Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Am Freitag dieser Woche (4.), 20 Uhr, gastiert der Kabarettist Alfred Mittermeier (Bild 1) mit seinem Programm „Paradies“ im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht in Zwingenberg, am Samstag (5.), 20 Uhr, ist dort dann das Beatles-Cover-Ensemble „Lonely Hearts Club Band“ mit seiner „Magical History Tour“ zu Gast. Das Gastspiel am Sonntag (6.) ist allerdings abgesagt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellerthater Bensheim

Die Bergsträßer Sängerin und Schauspielerin Jeanette Giese (Bild 2) lädt am Dienstag (8.), 19 Uhr, aus Anlass des Internationalen Frauentags zu ihrem Programm „Und ewig kocht das Weib“ins Bensheimer PiPaPo ein (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869104).

Parktheater Bensheim

Der Pianist Robert Neumann (Bild 3) tritt am Samstag (5.), 20 Uhr, auf Einladung der Kunstfreunde Bensheim mit Werken von Purcell, Franck und Chopin auf (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

Blues im Windkanal versprechen Thorbjörn Risager & The Black Tornado am Freitag (4.), 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex, die Marillion-Tribute-Band Forgotten Sons um den Bensheimer Nico Würsching (Bild 4) gibt am Samstag (5.), 20.30 Uhr ein Konzert(Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Frederic Hormuth (Bild 5) fragt am Politischen Aschermittwoch (2.), 20.30 Uhr, „Wer sind eigentlich ,Wir’?“, Severin Groebner gastiert am Donnerstag (3.), 20.30 Uhr, mit „Gut möglich! - einem Programm in Futur exact“, bevor Sven Ratzke am Freitag (4.), 20.30 Uhr, in seiner Show legendäre Musik des 20. Jahrhunderts wieder aufleben lässt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16)./ red