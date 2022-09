Tag der offenen Tür im Staatstheater Darmstadt

Darmstadt. Der Tag der offenen Tür am Staatstheater Darmstadt bildet einen ersten Höhepunkt im Programm der Festwoche vom 1. bis 9. Oktober anlässlich des 50. Geburtstags des Theatergebäudes am Georg-Büchner-Platz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, 2. Oktober 2022 öffnet das Theater in der Zeit von 11 bis 18 Uhr Türe und Toren und lädt mit einem randvollen Programm zum Entdecken, Mitmachen und Verweilen ein.



Um 11 Uhr wird das Haus feierlich durch Intendant Karsten Wiegand eröffnet. Ab dann können Besucher nicht nur die bekannten Wege durch alle Foyers und Spielstätten erkunden, sondern auch durch die sonst für das Publikum unzugänglichen Werkstätten und Gewerke strömen.



Musiktheater, Hessisches Staatsballett und das Schauspielensemble geben Einblicke in ihre aktuellen Produktionen, neue Ensemblemitglieder stellen sich vor, man kann beim Speed-Dating mit Mitarbeiter der unterschiedlichsten Theaterberufe ins Gespräch kommen und Musiker des Staatsorchesters haben zahlreiche musikalische Leckerbissen vorbereitet. Workshops für Kinder (Hörspiel-Workshop zu „Die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne“, ab 4 Jahren; Theaterspielplatz für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren) und Erwachsene (Tanzwerkstatt, Bürger-Ensemble) gilt es zu entdecken und eine Verkleidungskiste, Schminken, Bastel- und Tobeangebote für Kinder runden das Programm ab. Der Eintritt ist frei.