Zu Besuch im Schwarzwald und am Schluchsee

Kürzlich habe ich mit einem guten Freund von mir einen dreitägigen Kurztrip in den Schwarzwald gemacht – genauer gesagt an den Schluchsee. Der Schluchsee ist der größte See im Schwarzwald und zugleich das Wassersportzentrum der Region und seit Jahren einer der saubersten Badeseen Deutschlands.

Unsere Anreise gestalteten wir mit dem Zug, und während unseres Urlaubs wohnten wir in einer kleinen Pension. Leider war das Wetter sehr regnerisch, weshalb wir an unserem ersten Urlaubstag einen Film im Kino schauten und die Stadt Titisee-Neustadt bei einem Stadtbummel erkundeten. An unserem zweiten Reisetag war das Wetter etwas besser, so dass wir den Zoo und Freizeitpark Tatzmania in Löffingen besuchten.

Abstecher zu wilden Tieren

Der Park bietet eine Menge Attraktionen für groß und klein. So warten Erdmännchen, Lamas und Ziegen darauf, gestreichelt und fotografiert zu werden. Es gibt sogar ein eigenes Raubtierhaus mit Tigern und Löwen. Auch für Actionjunkies bietet der Park eine Menge an Aktionen. So kann man sich in den Fahrgeschäften Wellenflug, Africa Spin und Goldrusher ordentlich durchschütteln lassen.

Bevor wir wieder die Heimreise antraten, unternahmen wir am Vormittag noch eine große Wanderung in den Wäldern des Schwarzwaldes und rund um den Schluchsee herum. Der Schluchsee hat nicht nur mit seinen Naturhighlights einiges für Urlauber zu bieten, sondern auch die Unternehmungen, die man in der Region Hochschwarzwald unternehmen kann, haben mir besonders gefallen. Deshalb habe ich auch fest vor, den Schluchsee im nächsten Winter nochmals zu besuchen. Anna-Lena Geiß