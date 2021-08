Sonnencreme und Hut dürfen nicht fehlen

Viele Menschen zieht es im Sommer bei warmen Temperaturen und Sonnenschein ins Freie. Ob Badesee, Schwimmbad, eine Fahrradtour oder ein Picknick. Neben guter Laune gehört in dieser Jahreszeit auch die Sonne zu unseren ständigen Begleitern. Diese ist zwar gut für die Stimmung, kann jedoch schnell zur Gefahr für uns Menschen werden. Der Haut, den Augen, dem ganzen Körper tut der übermäßige Aufenthalt in der Sonne nicht gut. Sonnenbrände oder Sonnenstiche können unter anderem die Folgen sein. Daher ist es wichtig, sich stets gut mit Sonnenschutz einzucremen, wenn man plant, eine längere Zeitspanne draußen in der Sonne zu verbringen. Auch ein Hut kann als Schutz vor einem Sonnenstich dienen. Eine Sonnenbrille empfiehlt es sich ebenfalls zu tragen, denn auch die Augen können durch UV-Strahlen beschädigt werden.

Wir von der BAnane haben zu diesem Thema Jugendliche gefragt, ob sie schon einmal einen richtigen Sonnenbrand hatten und wie sie sich im Sommer vor der Sonne schützen:

Svenja (17): Bisher hatte ich noch keinen richtig schmerzhaften Sonnenbrand. Um mich vor der Sonne zu schützen, creme ich mich mit Sonnencreme ein, allerdings meistens nur im Gesicht und an den Armen. Ansonsten trage ich meistens eine Sonnenbrille, um meine Augen zu schützen.

Jessica (17): Für mich ist Sonnenschutz sehr wichtig. Vor ein paar Wochen hatte ich einen ziemlich starken Sonnenbrand, der auch sehr unangenehm für mich war und mir mal wieder gezeigt hat, wie wichtig Sonnencreme ist. Meistens trage ich eine Sonnenbrille, auch wenn es nicht so heiß ist. Außerdem versuche ich mich durch Kappen, Tücher und Sonnenschirme vor der Sonne zu schützen.

Nesli (17): Ich hatte bisher immer nur leichtere Sonnenbrände, die schnell wieder nachgelassen haben. Auch Hüte nutze ich, um mich vor der Sonne zu schützen; wenn ich nicht vergesse, einen mitzunehmen. Sonst versuche ich, mich nicht zu lange in der prallen Sonne aufzuhalten und setze mich auch mal in den Schatten oder unter einen Sonnenschirm.

Insgesamt gibt es viele Möglichkeit, um den Körper vor der Sonne und ihrer Strahlung zu schützen. Wir wünschen Euch allen einen schönen und geschützten Sommer! Mia Eck