Schaurig leckere Snacks für Halloween

In wenigen Tagen steht Halloween vor der Tür. Was passt da nicht besser als ein paar leckere Rezepte fürs Halloween-Buffet. Die Mumienfinger und Spinnen-Muffins sehen nicht nur zum Gruseln aus, sondern schmecken auch gut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spinnen-Muffins

Zutaten für 12 Muffins:

Diese leckeren Rezepte sind auf jedem Halloween-Buffet ein echter Hingucker. © Geiß

2 Eier (Gr. M)

100 g Zucker

80 ml Speiseöl

200 g Schmand

180 g Mehl

3 EL Kakao

2 TL Backpulver

100 g Schokoraspel

Lakritzstangen

Zartbitter-Kuvertüre

Zubereitung: Zuerst die Eier mit Zucker, Öl und Schmand verrühren. Danach das Mehl mit Kakaopulver und Backpulver vermischen. Jetzt die trockenen Zutaten zu den flüssigen geben. Anschließend den Ofen auf Umluft 160 Grad vorheizen. Nun das Muffinblech mit Papierförmchen auslegen. Schokoraspel unter den Teig heben und diesem mit einem Teelöffel auf die Muffinförmchen verteilen. Im Anschluss im Ofen für 20 Minuten backen, vollständig auskühlen lassen. In der Zwischenzeit die Kuvertüre grob hacken und über einem Wasserbad schmelzen. Nach und nach die Muffins mit einem Pinsel mit Kuvertüre bestreichen. Muffins kopfüber auf die Streusel drücken, etwas antrocknen lassen. Ein paar Minuten später die Lakritzstangen in lange Streifen schneiden. Auf jeden Schokomuffin zwei Schoko-Kleckse nebeneinander in die Mitte setzen, um die Zuckeraugen anzubringen. Zum Schluss nochmals auf jede Seite vier Schokokleckse setzen, um je eine Lakritzstange anzubringen (das werden die Spinnenbeine). Muffins stehen lassen, bis die Schokolade eingezogen ist, damit die Lakritzstangen nicht wieder abfallen.

Bananengeister

Zutaten:

4 Bananen

200 g weiße Kuvertüre

50 g Zartbitter-Kuvertüre

Zubereitung: Zuerst die Bananen schälen und quer halbieren. Jeweils einen Holzstiel in die Schnittstelle stecken, so dass die Bananen fest aufsitzen. Danach die weiße Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen. Nun die Bananen komplett durch die Schokolade ziehen und gut trocknen lassen. Die dunkle Schokolade ebenfalls schmelzen und damit Gesichter auf die Bananen-Geister malen. Anna-Lena Geis

Quelle: Rewe und einfach backen