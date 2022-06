Rund ein Monat 9-Euro-Ticket: Jugendliche an der Bergstraße haben es getestet

Ich habe mehrmals die Verbindung Bensheim-Darmstadt beansprucht und folgendes wahrgenommen: Anfangs war der Zug auf der Tafel mit regulärer Zeit angezeigt, jedoch fünf Minuten vor dem geplanten Eintreffen der RB 67/68 erklang eine Durchsage, die eine Verspätung von 40 Minuten bekannt gab. Dies war natürlich nicht sehr erfreulich, zumal die Meldung erst so spät kam.

Nach langem Warten traf der Zug ein und ich musste einen Platz mit meinem Fahrrad finden, was sich als nicht so einfach erwies. Der Zug war sehr überfüllt und in den Fahrradabteilen waren mehr als die maximal vorgesehene Menge an Fahrrädern bereits vorhanden. Bei den anderen Fahrten blieb die Verspätung bei 30 bis 60 Minuten, jedoch verbesserte sich die Auslastung der Fahrradabteile. An den Bahnhöfen war es aufgrund vieler Verspätungen sehr voll und die Stimmung angespannt.

Mein Tipp: Am besten in das hinterste oder vorderste Abteil einsteigen, eher den Regionalexpress als die Regionalbahn nehmen und früh morgens und abends fahren, damit man die stark überlasteten Mittagszeiten vermeidet. Leon Wienand (Bild: Wienand)