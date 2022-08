Im Praxissemester drei Monate in Texas arbeiten

Am Mittwoch ist es endlich so weit: Ich fliege zum ersten Mal in meinem Leben nach Amerika, um dort im Rahmen meines dualen Studiums bei einem IT-Unternehmen mein Auslandspraxissemester zu absolvieren. Drei Monate werde ich in Houston (Texas) verbringen, um dort an einem weiteren Standort meines dualen Partnerunternehmens zu arbeiten.

Vor Ort habe ich die Möglichkeit in einer internationalen Abteilung zu arbeiten, meine Englischkenntnisse zu erweitern, mehr Verantwortung zu übernehmen, an verschiedenen Meetings und Seminaren teilnehmen, neue Kollegen kennenzulernen und viele neue Eindrücke zu gewinnen. Houston ist mit 2,313 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Texas und die viertgrößte Stadt der USA. Besonders bekannt ist sie für das Space Center, welches das Besucherzentrum der NASA darstellt.

Die Bewerbungsphase für mein Auslandspraxissemester begann bereits Anfang des Jahres. Aufgrund der zurzeit geringen Anzahl an Auslandspraktikumsplätzen erwies sich die Suche nach einem geeigneten Platz als sehr schwierig. In mehreren Bewerbungsrunden musste ich mich gegen meine Mitbewerber, den anderen Studenten aus meinem dualen Partnerunternehmen, durchsetzen. Nach mehreren Wochen und vielen Bewerbungsrunden erhielt ich endlich die Zusage, und die Freude war groß.

Seit der Zusage für meinen dreimonatigen Aufenthalt in Houston mussten im Vorfeld viele organisatorische Dinge geklärt werden. Dazu zählten unter anderem das Visum, die Auslandskrankenversicherung und die Unterkunft in Houston. Für meine Einreise und den Erhalt meines Visums wurde ich in den letzten Wochen bereits ausreichend geschult. Vor Ort werde ich mir mit vier weiteren Studenten aus meinem dualen Partnerunternehmen ein AirBnB und einen Mietwagen teilen. Die ganzen Vorbereitungen und Prozesse nahmen zwar einiges an Zeit ein, waren jedoch leichter als ursprünglich erwartet.

Während meiner Zeit in Houston möchte ich so viele Einblicke wie möglich erhalten. Um einen Überblick über all die Dinge zu erhalten, die ich mir vor Ort anschauen möchte, führe ich verschiedene Listen.

Auf meiner Aktivitäten-Liste stehen unter anderem unbedingt ein Besuch im Rooftop-Kino und bei Football- und Basketballspielen zuzuschauen.

Wenn noch genug Zeit bleibt, möchte ich zudem die umliegenden Städte wie San Antonio, Austin und Dallas anschauen. Ein Ausflug zum ungefähr eine Stunde entfernten Strand steht jedoch ganz oben auf meiner Liste.

Nun befinde ich mich im Endspurt der letzten Vorbereitungen und schon ganz bald beginnt meine große Reise. Seid gespannt, ich werde Euch berichten! Lena Marie Holtmann