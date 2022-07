Filmpremiere im Schatten des Heppenheimer Doms

Vom 6. bis zum 17. Juli fand das Open-Air-Kino im Schatten des Doms St. Peter in Heppenheim statt. Filme wie „The Greatest Showman“ oder „Die Unfassbaren“, wie auch „Die Känguru Chroniken“ und „Vier Wände für Zwei“ wurden gezeigt. Organisiert wird dieses glückliche Miteinander von den Messdienern wie auch den Pfadfindern der katholischen Kirchen in Heppenheim.

Die Idee zum Open-Air-Kino entstand während der Corona-Pandemie, denn mit diesem Angebot wollte man für etwas Abwechslung in der harten Zeit sorgen und die Menschen aus dem Haus locken. Das Open-Air-Kino fand nun zum dritten Mal statt. Neben der LEO-Leinwand war noch eine Getränkebar aufgestellt, an der die Jugendlichen Getränke verkauften. Gleichzeitig fand eine Kooperation mit der Kultur Gaststätte, dem Schwan, in Heppenheim statt.

Wiederholung gewünscht

Von Besuchern des Open-Air-Kinos gab es nur gute bis sehr gute Resonanz. Die Filme waren super und auch qualitativ hochwertig, die Sitzplätze waren bequem, und man konnte auch alles sehen. Ebenfalls waren sie sehr zufrieden mit dem Essen und der Getränkeauswahl.

Obwohl es am 9. Juli leicht geregnet hatte, hatten alle trotzdem Spaß, wie berichtet wurde. Ein Highlight der Woche war die Filmpremiere von „Monsieur Claude und sein großes Fest“, welcher am 22. Juli in die Kinos kommt. Im Open-Air-Kino der Bergstraße konnten die Besucher den Film jedoch schon sechs Tage vor der allgemeinen Premiere sehen.

Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass die Woche, in der das Open-Air-Kino in Heppenheim stattfand, sehr erfolgreich verlaufen ist und viele Spaß beim Zusammensein hatten und sich diese Aktion für nächstes Jahr wieder wünschen. Antonia Ehnes