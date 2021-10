Einen Abend lang entspannen und meditieren

Meditation, Ruhe, die eigene Mitte finden, sich selbst lieben – genau darum geht es beim Mondzeit-Treffen. Seit Oktober und künftig jeden Monat wollen die Freundinnen und Gastgeberinnen Mia Polenz (19) und Liz Leitschuh (29) zu Neu- und Vollmond einen Frauenkreis in Modautal-Ernsthofen veranstalten. Frauen, die sich vorab anmelden, können dort gegen eine Spende teilnehmen. Nachdem Mia und Svenja von der BAnane davon gehört haben, haben sie sich angemeldet und berichten nun von ihren Erfahrungen.

Da wir beide noch nie an einem solchen Treffen teilgenommen haben, wussten wir nicht, was auf uns zukommen wird, und so waren wir sehr gespannt, als wir am Vollmond-abend zum Mondzeit-Treffen gefahren sind. Nach einer gemeinsamen Vorstellungsrunde haben uns Mia und Liz über drei Stunden durch die verschiedenen Programmpunkte geführt. Neben einer gemeinsamen Meditation haben wir miteinander gesungen und gemeinsam über Themen gesprochen, die uns zu diesem Zeitpunkt wichtig waren. Insgesamt herrschte über den ganzen Abend hinweg eine sehr ruhige und vertraute Stimmung.

Gefühl der Geborgenheit

Die Gastgeberinnen Mia und Liz organisieren ein Mal im Monat in angenehmer Atmosphäre ein Mondzeit-Treffen. © Eck/Thomas

Die Stimmung an diesem Abend war sehr schön und man konnte sich der kleinen Gruppe von acht Leuten mit Themen, die einen beschäftigen, öffnen. Zudem wurde noch eine Meditation gemacht, die uns durch das Innere unseres Körpers führen sollte.

Im Generellen war dieser Abend sehr bezaubernd. Man ging mit einem unerwarteten Gefühl hinein und mit einem vertrauten wieder hinaus. Dadurch, dass man nur unter Frauen war, fühlte man sich in der Mitte des Kreises geborgen und konnte der Gruppe seine Gedanken mitteilen. Durch die unterschiedlichen Programmpunkte konnte man sich entspannen und sich auf den eigenen Körper und seine Gedanken fokussieren. Dabei kam Ruhe auf, aber auch eine gewisse Nachdenklichkeit, die jedoch nicht zu Stress führte, sondern entspannte.

Insgesamt fanden wird den Abend sehr lohnend, da sich Mia und Liz sehr viel Mühe dafür gegeben haben und dies ein Abend war, an dem man sich vollkommen auf den eigenen Körper besinnen konnte. Das offene Sprechen über verschiedene Themen, die uns Frauen betreffen, und auch das Singen und Tanzen gab in diesem Kreis eine Sicherheit und ein schönes Gefühl, sich mitteilen zu können.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Treffen im Kreise der Frauen gelungen war und uns besinnt hat. Mia Eck und Svenja Thomas