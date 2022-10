Die Nacht der Geister steht bevor - was Bergsträßer Jugendliche über Halloween denken

Halloween ist ein Fest, einen Abend vor Allerheiligen am 1. November. Es findet am 31. Oktober statt, am gleichen Tag, an dem auch Reformationstag ist. Es ist dafür bekannt, dass Kinder an diesem Abend in gruseligen Kostümen um die Häuser ziehen, um Süßigkeiten zu sammeln.

In den USA dürfen sie an Halloween nicht fehlen, die Kürbislaternen, dort auch „Jack O’Lantern“ genannt. © Thomas

Doch die Tradition von Halloween stammt eigentlich aus dem katholischen Irland und wurde im 18. und 19. Jahrhundert von Einwanderern in die USA gebracht. Halloween wurde erstmals von den Kelten gefeiert und als Samhain bezeichnet. An diesem Festtag gedachten die Menschen daran, dass die Grenze zwischen der normalen Welt und der der mystischen Wesen, vor allem der Toten, durchlässig sei. Es geht somit um eine Begegnung mit Geistern. Um sich in der Dunkelheit vor ihnen zu schützen, verkleideten sich die Menschen. Damit versuchte man, diese zu vertreiben oder dazuzugehören. Bekannt wurde Halloween vor allem in Amerika, wo dies als großes Fest gefeiert wird. Dabei werden die Häuser zahlreich dekoriert, zum Beispiel mit Kürbissen, Figuren gruseliger Gestalten und Geister, Spinnenweben und Leuchtmitteln. Zudem ist das Kürbis-Schnitzen eine Tradition rund um Halloween.

Giulia (20): Ich und meine Freunde feiern Halloween nicht, weil ... Giulia (20): Ich und meine Freunde feiern Halloween nicht, weil wir meistens nichts Wirkliches organisiert bekommen und viele auch nicht so Fans von dem kalten Wetter sind. Ramon (20): Ich feiere Halloween nicht wirklich. Ich glaube nicht an Geister und muss sie daher auch nicht abschrecken. Den Brauch vom ,gruseligen’ Verkleiden finde ich ganz lustig, aber es spricht mich nicht wirklich an. Viktoria (19): Ja, ich feiere Halloween. Geplant ist, mit einer Freundin einen entspannten Abend mit gemeinsam Abendessen zu machen und einen Film zu gucken. Vorher gehen wir mit ihrem Bruder noch Süßigkeiten sammeln. Florian (20): Ich feiere Halloween gerne mit ein paar Freunden und/oder auf (Themen-)Partys. Halloween hat für mich keine besondere Bedeutung, nur als Thema für Veranstaltungen finde ich es cool, auch das Verkleiden ist spaßbringend! Nayan (20): Ich gehe auf eine Halloween-Party von Freunden. Ansonsten hätte ich es aber wahrscheinlich nicht gefeiert, da es für mich persönlich wenig Bedeutung hat. Johanna (18): Ich weiß noch nicht genau, wie ich Halloween verbringen werde. Aber vermutlich mit Freunden oder bei mir zu Hause. Letizia (17): Ich feiere Halloween persönlich sehr gerne und verkleide mich auch gern. Dieses Jahr gehe ich gemeinsam mit ein paar Freunden auf eine große Kostümparty. Marco Mautry Leni (19): Ich persönlich feiere kein Halloween. Ich war noch nie ein besonderer Freund von Halloween. Für mich ist das ein Tag wie jeder andere, nur mit der Ausnahme, dass abends Kinder an der Haustür klingeln und nach Süßigkeiten fragen. Julian Geiß Beate (18): Nein, ich feiere kein Halloween. Als Kind bin ich immer in einem Kostüm durch die Nachbarschaft gelaufen und bin dem amerikanischen Brauch „Süßes oder Saures“ nachgegangen. Dies verliert sich jedoch mit dem Alter. Heute feiere ich kein Halloween mehr, da mein Umfeld dies ebenso nicht macht und ich auch keinen Sinn dahinter sehe. Für mich ist Halloween somit ein Tag wie jeder andere auch. Svenja Thomas Clara (16): Ich persönlich feiere am Montag nicht Halloween, sondern den Reformationstag. Hierbei feiern Menschen, die dem evangelischen Glauben angehören, die Reformation der Kirche durch Martin Luther im Jahr 1517. Luisa (16): Ich sehe keinen Reiz an Halloween und feiere es auch nicht. Ich muss sagen, dass ich es auch noch nie gefeiert habe und ich einfach einen ganz normalen Tag erleben werde. Antonia Ehnes

In Deutschland wird dieses Fest eher klein gehalten. Bis auf das sogenannte „Süßes oder Saures“, bei dem die Kinder an den Häusern klingeln und nach Süßigkeiten fragen, feiern die Deutschen dieses Fest eher nicht. Auch die Häuser werden nicht dekoriert, man sieht nur ein paar geschnitzte Kürbisslaternen an den Haustüren. Dennoch hat die BAnane-Jugendredaktion bei Jugendlichen nachgefragt, ob sie Halloween feiern. Svenja Thomas