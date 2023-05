Die Ferien selbst bestimmen?

Eigentlich ist es für jeden Schüler und jede Schülerin normal, jedes Jahr auf die fest angesetzten Ferien zu warten. Doch was, wenn sie sich ihren eigenen Ferienplan machen könnten? Fest steht, die Familie wäre flexibler und könnte auch billiger vereisen. Denn in den normalen Schulferien sind die Preise der Hotels oder auch die der Transportmittel um einiges teurer. Des Weiteren könnte so dafür gesorgt werden, dass die Transportmittel während der Ferienzeit nicht mehr so überfüllt wären. Gleichzeitig steht auch fest, dass viele Jugendliche und Kinder über einen sechswöchigen Zeitraum das meiste vergessen. Dies passiert jedoch nicht so schnell bei zwei oder drei Wochen Ferien. Die Feriengestaltung kann also individuell an die Lernfähigkeiten angepasst werden.

Außerdem müssen die Kinder und Jugendlichen keine Ferien nehmen, das bedeutet, sie könnten immer in die Schule gehen, wenn sie wollen und so zum Beispiel auch einen Abstand zu privaten Problemen wahren. Ich persönlich finde es eine ganz gute Idee, so ein Pilotenprojekt zu starten und bin auf die Ergebnisse sehr gespannt. Antonia Ehnes