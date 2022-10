Bensheimer LFS-Schülerinnen waren auf Abschlussfahrt in der Hansestadt Hamburg

Mitte Oktober machte unsere Stufe ihre Abschussfahrt nach Hamburg. Für eine Woche waren wir im A&O Hostel City in Hamburg untergebracht. Wir teilten uns Vierer-Zimmer und hatten zusätzlich noch Frühstück gebucht. Das Hostel ist vor allem für junge Leute sehr gut, da es die Möglichkeiten bietet, Kontakte mit anderen zu knüpfen. Es gab eine Bar, einen Tischkicker und viele weitere Möglichkeiten, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Dadurch, dass im Hostel zu dieser Zeit viele Schulklassen waren, war in der Lobby immer was los und man konnte abends vieles zusammen machen.

Gottesdienstbesuch im Michel

Das Programm war sehr vielfältig und bot neben geplanten Aktivitäten auch genug Freizeit, um Hamburg selbstständig zu erkunden. Am ersten Tag hatten wir eine Stadtführung und schauten uns dabei die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Hansestadt an. Wir liefen am Hafen entlang, hörten am Rathaus alte Geschichten zur Entstehung von Hamburg und gingen über die bekannte Shoppingmeile, die Mönckebergstraße. Außerdem besichtigten wir die größte Kirche der Stadt, den Michel und hatten sogar ein Gespräch mit dem Hauptpastor Alexander Röder. Zudem besuchten wir am Abend einen Evensong Gottesdienst im Michel. Dieser Gottesdienst war sehr schön, da er in der großen Kirche durch die Orgel eine andere Stimmung hervorrief, als man es in kleineren Kirchen hier gewohnt ist.

An Wasser kommt man bei einem Hamburg-Besuch nicht vorbei. So liegt das Rathaus an der Binnenalster (l.) und die Speicherstadt ist durchzogen von Kanälen. © Thomas

Auch besuchten wir die Aussichtsplattform auf der Elbphilharmonie, auf der man eine wunderschöne Aussicht auf den Hamburger Hafen und die Umgebung hat. Direkt dort befindet sich auch die Speicherstadt, in der beispielsweise das Miniaturmuseum beheimatet ist. Dort haben wir in der Kaffeerösterei einen Kaffee getrunken, was eine absolute Empfehlung ist.

Abends gingen wir meist in Restaurants etwas essen und tranken Getränke in Bars. Die 20up Bar war für uns das Highlight der Reise, da diese im obersten Stockwerk eines Hochhauses ist und man abends eine fantastische Aussicht auf Hamburg und die vielen Lichter hat. Somit ist Hamburg ein perfekter Ort für eine Abschlussfahrt und wir alle hatten viel Spaß. Svenja Thomas