Auf erneuerbare Energien setzen und den Gasverbrauch einschränken

Wegen des Krieges in der Ukraine kommt es bei uns in Deutschland dazu, dass wir ein Problem mit der Energie bekommen, da wir bis jetzt immer Gas aus Russland gekauft haben, dies nun jedoch unterlassen wollen.

Die einen Politiker rufen zum Energiesparen im eigenen Haushalt auf – man soll die Duschzeiten zum Beispiel so kurz wie möglich halten. Und die anderen Politiker versuchen andere Lösungen für unser Problem zu finden.

Umwelt- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), kam unter anderem auf die Idee, wieder zurück zum Kohlestrom zu kehren. Aus seiner Sicht kann man diese Kraftwerke schnell hochfahren und so genug Energie gewinnen, um die deutsche Bevölkerung über den Winter zu bringen und jedem Haushalt genug Energie zur Verfügung zu stellen.

Das würde auch der Industrie helfen. Dass Kohlekraftwerke genau die Kraftwerke sind, die bis 2038 abgeschaltet werden sollen und nicht umweltfreundlich sind, scheint vergessen zu sein. Die BAnane-Jugendredaktion hat mit Chiara, 16 Jahre, gesprochen. Im Gespräch berichtet sie, was sie darüber denkt.

Chiara (16): Ich persönlich finde es prinzipiell nicht intelligent, denn wir haben es endlich geschafft, in die Zukunft ohne Kohlekraftwerke zu investieren. Jetzt unsere Ziele wieder zurückzustellen und so nichts gegen den Klimawandel zu unternehmen, ist aus meiner Sicht nicht das Beste. Es ist keine Frage, dass der Krieg in der Ukraine schlimm ist, und natürlich wollen wir uns von Russland unabhängig machen. Dennoch finde ich es nicht richtig, die Klimakrise dabei zu vergessen.

Ich persönlich fände es gut, erstmal in die erneuerbaren Energien zu investieren und zu versuchen, das Land so zu versorgen. Außerdem sollte man schauen, dass man unnötigen Gasverbrauch vermindert.

Wir haben Sommer, wieso müssen Hallenbäder offen haben und noch geheizt werden? Sicher bedeutet das eine gewisse Einschränkung, Allerdings ist es meiner Meinung nach besser, als nichts gegen unser Klima-Problem zu unternehmen. Antonia Ehnes