Aiga Rasch: Die Frau, die die drei Fragezeichen illustrierte

Wir übernehmen jeden Fall!“ Unter diesem bekannten Motto ermitteln „Die drei ???“ schon seit über 50 Jahren in Fällen aller Art. Egal ob es um Gespenster, Entführungen oder schreiende Wecker geht, die drei jungen Detektive aus Rocky Beach lösen jedes Rätsel. Und auch schon seit den 70er-Jahren sind Aiga Raschs Designs auf allen Covern der deutschen Ausgaben der drei ??? zu entdecken.

Sie soll einen eigenen Entwurf vorgeschlagen haben, den man ihr jedoch als Frau bei dem eher männlichen Thema nicht zugetraut habe.

BAnane-Redakteurin Cara vor der Illustration eines drei ???-Covers. © Metzner

Zunächst skeptisch vom Verlag beäugt, sind ihre Cover mittlerweile Kult und jeder verknüpft sie unweigerlich mit Justus, Peter und Bob.

Die erfolgreiche Illustratorin konnte unter Beweis stellen, dass „Die drei ???“ keine Geschichten sind, die nur Jungs begeistern können. Nachdem sie das Designen der Cover übernahm, erlebte die Buchreihe eine Erfolgswelle, die bis heute anhält.

Das zeigt sich in den Verkaufszahlen der Bücher (über 18 Millionen Verkäufe) und die 100-fachen Auszeichnungen für die Hörspiele und deren Sprecher.

Im Museum Wilhelm Busch in Hannover sind zurzeit in einer Sonderausstellung Aiga Raschs Werke und deren Entstehung zu bestaunen. Von Entwürfen zu verworfenen Alternativversionen zu den endgültigen Covern für die Kinder- und Jugendbuchreihe. Besonders für Fans der Reihe ist die Ausstellung ein absolutes Highlight. Wenn auch nur auf einer Etage in kleinem Rahmen lohnt sich ein Besuch der Ausstellung, zu der es außerdem verschiedene Veranstaltungen gibt. Cara Metzner () Bild: Metzner