Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof hat am Samstag das Auswärtsspiel gegen den SpVgg Bayreuth mit 3:1 (2:1) gewonnen und somit seine Aufstiegsambitionen unterstrichen. Vor 4400 Zuschauern schoss Wagner bereits in der 10. Minute das erste Tor für die Mannheimer. Winkler erzielte dann das 0:2 in der 38. Minute. In der Nachspielzeit vollendete Ekincier dann einen Konter zum 1:3.

