Viernheim. Bei einem Brand in Viernheim sind am Morgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei meldet, ging kurz nach 5 Uhr ein Notruf über ein brennendes Haus ein. Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 73 und 69 Jahren tot vor, die genaue Todesursache ist aber noch nicht bekannt. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Zur Ursache des Brandes machte die Polizei noch keine Angaben.

