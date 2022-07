Wegen Bengalo-Einsatz der Fans: 3600 Euro Strafe für Darmstadt 98

Darmstadt. Zweitligist SV Darmstadt 98 muss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro bezahlen. Diese Entscheidung seines Sportgerichts teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Darmstädter Zuschauer hatten in der ersten Halbzeit des Liga-Spiels gegen den SC Paderborn am 15. Mai Bengalische Feuer abgebrannt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

