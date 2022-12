SPD Bergstraße setzt im West-Wahlkreis auf Simone Reiners

Bergstraße. Die SPD geht im Wahlkreis Bergstraße-West mit Simone Reiners als Kandidatin in die nächste Landtagswahl. Die 29-jährige Heppenheimerin (BILD: Thorsten Gutschalk) wurde am Mittwochabend bei einer Wahlkreiskonferenz in Lorsch nominiert. Reiners setzte sich dabei mit 28 Stimmen gegen ihren Mitbewerber Michael Kosbau durch; auf den Viernheimer entfielen elf Stimmen. Die Landtagswahl findet im Herbst 2023 statt.

Über die Nominierung für den Wahlkreis Bergstraße-Ost entscheidet die SPD bei einer weiteren Konferenz am heutigen Freitagabend. tr

Lorsch,BLE, SPD nominiert ihren Kandidaten für den Landtagswahlkreis Bergstraße 54 vl. Simone Reiners, Siyar Yeniay 07.12.2022 / Foto: Thorsten Gutschalk © Thorsten Gutschalk