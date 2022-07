Heppenheim. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Heppenheim (Kreis Bergstraße) sind am frühen Montagmorgen mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Die Bewohner seien mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Ausgebrochen war das Feuer demnach in der Wohnung einer 73-Jährigen, die auch unter den Verletzten war. Die Brandursache und Schadenshöhe war nach Angaben der Polizei am frühen Morgen noch unklar.

