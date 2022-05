Bergstraße. Mit Namibia und seiner deutschen postkolonialen Geschichte befasst sich das Maibergforum „Afrika im Gespräch“, das am Dienstag, 17. Mai, von 19.30 bis circa 21 Uhr in Heppenheim im Haus am Maiberg (Ernst-Ludwig-Straße 19) stattfindet. Zudem wird über eine für 2023 geplante Reise nach Namibia informiert werden. red

