Bergstraße. Der Schnee, der am Freitag in der Region fiel, war in der Ebene schnell wieder weggetaut. Ganz anders in höheren Lagen: Im Odenwald hält sich der Schnee ohnehin länger, aber auch auf dem Auerbacher Schloss war die weiße Pracht etwas länger zu bewundern – wie die Aufnahme unseres Fotografen zeigt, die am Samstag um die Mittagszeit herum entstanden ist. red/BILD: Thomas Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1