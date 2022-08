Von der Unfallstelle in Lorsch entfernt

Lorsch. Am vergangenen Sonntag, 31. Juli, ereignete sich in der Zeit von 17.50 Uhr bis 19 Uhr in der Lorscher Rheinstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein geparkter weißer Mitsubishi wurde demnach durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug am linken hinteren Radkasten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Kontakt: 06206 / 9440-0. red

