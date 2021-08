Lorsch. In einem leerstehenden Haus in Lorsch ist es am Samstag gegen 12.45 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem der Schlafzimmer gekommen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Nähere Informationen lagen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

