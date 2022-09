30 Jahre Weltdokumentenerbe

Lorsch. Seit 1992 verzeichnet die Unesco in ihrem Programm „Memory of the World“ dokumentarische Zeugnisse von außergewöhnlichem Wert für die Menschheitsgeschichte und hilft dabei, diese Dokumente zu sichern, zugänglich zu machen und das Bewusstsein für ihre Bedeutung zu erhöhen. Am morgigen Donnerstag, 22. September, blickt ein Kolloquium der Deutschen Unesco-Kommission im Lorscher Museumszentrum auf drei Jahrzehnte Weltdokumentenerbe zurück. Die Veranstaltung wird live auf www.unesco.de übertragen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1