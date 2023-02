Gadernheim. Die Freiwillige Feuerwehr Gadernheim lädt alle Feuerwehrangehörige, Vereinsmitglieder sowie Gäste zu ihrer Jahreshauptversammlung ein. Diese findet statt am Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr in der Heidenberghalle in Gadernheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte des Vereinsvorstands und der Einsatzabteilung sowie Wahlen. Neu gewählt werden der Vorstand sowie der Wehrführer, dessen zwei Stellvertreter und der Feuerwehrausschuss. red