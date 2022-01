Schneeschicht über dem Felsenmeer in Reichenbach

Reichenbach. Für Autofahrer bedeutete er bisweilen Probleme und Risiken, vielen Menschen bescherte er aber auch sehenswerte Anblicke und lohnende Fotomotive: Einen Wintereinbruch hat es zum Wochenende in der Region gegeben. Vielerorts kam der Winterräumdienst zum Einsatz.

Auch die Steinbrocken am Felsenmeer in Reichenbach wurden von einer dünnen Schneeschicht verhüllt. Auch am heutigen Samstag sind wieder Schneefälle in Lautertal und Lindenfels vorhergesagt.

An den Tagen danach soll es wieder etwas wärmer werden – und am Sonntag regnen statt schneien. / red