In Reichenbach Erz schmelzen wie die Kelten

Reichenbach. So wird er aussehen, der „Rennofen“, der am Wochenende am Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) bei Reichenbach in Betrieb genommen werden soll. Das historische Experiment zur Verhüttung von Eisenerz steht im Zusammenhang mit der Ausstellung „Kelten-Land Hessen – Die Kelten an der Bergstraße“ im Museum Bensheim.

Der Schmelzprozess soll am Sonntag, 16. Oktober, um 9 Uhr gestartet werden. © Walter Koepff

Heute (Mittwoch) wird mit dem Aufbau begonnen. Der Schmelzprozess soll am Sonntag, 16. Oktober, um 9 Uhr gestartet werden. Der Ofen soll zwischen 15 und 16 Uhr geöffnet werden. koe/Bild: koe