Bensheim. Tom Wax ist bis heute einer der führenden Vertreter der elektronischen Musikszene in Deutschland und hat viele DJs und Producer weltweit mit seinem einzigartigen Sound zwischen House und Techno inspiriert. Auch nach über 30 Jahren hinter dem DJ-Pult ist er noch immer auf einer Mission. Am Freitag (24.) legt Tom Wax ab 22 Uhr in der Club-Disco Fantasy am Beauner Platz auf. red/Bild: Andreas Volz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1