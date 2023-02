Stammtisch der Bürgerhilfe in Bensheim

Bensheim. Der nächste Nachmittags-Stammtisch der Bürgerhilfe Bensheim findet am Freitag, 24. Februar, um 15 Uhr im Nebenraum des Stadtcafés, am Wambolter Hof 8, statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir treffen uns in lockerer Atmosphäre. Mitglieder der Bürgerhilfe sowie Nichtmitglieder sind dazu herzlich willkommen“, heißt es in der Einladung. Unter anderem wird der nächste Ausflug der Bürgerhilfe in den Weinheimer Hermannshof mit Abschluss in der Woinemer Brauerei besprochen, informiert Gundi Wagner vom Vorstand der Bürgerhilfe.