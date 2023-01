Bensheim. Am Donnerstag, 2. März, findet ab 18 Uhr im Forum der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Bensheim das Mikrokosmos-Konzert in Kooperation mit dem Musikkonservatorium Heppenheim statt.

Es musizieren Schülerinnen und Schüler solistisch und in kleinen Besetzungen. Über ein zahlreiches Erscheinen würden sich die Veranstalter freuen. red