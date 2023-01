Fotobearbeitung mit iPhone und iPad

Bensheim. iPhone und iPad decken die Funktionen einer Kamera und eines PCs ab. Fotos lassen sich erstellen, speichern und nachträglich bearbeiten.

Ein Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße gibt einen Überblick über die verschiedenen Funktionen. Eigene Geräte, die internetfähig sind und über einen App-Store-Zugang verfügen, müssen mitgebracht werden.

Der Kurs läuft am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 13 Uhr im vhs-Seminarraum in Bensheim, Am Wambolterhof 2. red

Info: Anmeldungen und Info: www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/17296-0