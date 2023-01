Am Samstag Schützenfest

Auerbach. Am Samstag (21.) findet ab 18 Uhr das traditionelle Schützenfest der Privilegierten Schützengesellschaft Auerbach 1570 (PSG) für Mitglieder, Familienangehörige und deren Freunde im PSG-Schützenhaus statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei werden die Vereinsmeister 2022 in den verschiedenen Disziplinen ausgezeichnet, der neue Schützenkönig gekrönt sowie sein 1. und 2. Ritter geehrt, und die Ehrenscheibe wird an den Gewinner übergeben. Zum ersten Mal wird auch der Sieger des Fuchsschießens ausgezeichnet, dessen Erlös dem Hospiz Bergstraße in Bensheim zugutekommen soll. red