„Vom negativen Bild bleibt nichts übrig“, BA-Leserforum vom Mittwoch, 12. April

Wasserstofftechnik ist in der Tat hochkomplex. Deswegen kann man bei uninformierten Menschen dazu leicht ein falsches Bild erwecken.

Grüner Wasserstoff

Daher zur Information hier zwei kurze Zitate, die sich leicht nachschlagen lassen:

„Unabhängig von seiner Herstellung (hier: grüner Wasserstoff) gilt Wasserstoff als bei weitem nicht so einfach zu verwenden wie herkömmliche Kraftstoffe, was den Einsatz erschwert. Es muss entweder unter hohem Druck gasförmig vorhanden sein oder sogar kryogen in verflüssigter Form. So kann es unter anderem zu mehr Wartungsbedarf und höheren Kosten kommen.“ (Wikipedia: Grüner Wasserstoff)

Noch keine Lösung

„Nach Angaben des New Scientist werden gegenwärtig 96 % des Wasserstoffs aus fossilen Brennstoffen hergestellt, weshalb er heute noch längst nicht als eine erneuerbare oder nichtfossile Energielösung gelten kann. Er lässt sich jedoch auch als Wasser gewinnen, und zwar unter Verwendung erneuerbarer Energien wie Windkraft oder Solarenergie. Grüner Wasserstoff ist jedoch auf einen Überfluss an billiger erneuerbarer Energie angewiesen, und das dürfte in der nächsten Zukunft kaum der Fall sein.“

Walter Böhme

Bensheim