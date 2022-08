„Grüne Zone auf dem Hoffart-Gelände“, BA vom 28. Juli

Was das Projekt Hoffart-Gelände betrifft, hatte das Stadtparlament schon eine geniale Idee! Urban Gardening ist doch mal ein Anfang! Nach Dehner, Baldur, usw. ist jetzt Urban dran! Ob das jetzt die Urbans vom Griesel sind oder die vom Brückweg weiß ich nicht genau, ich erinnere mich nur, dass die ja auch die nach ihnen benannte Straße erfunden haben und jetzt eben: Gardening!

Topmanager statt Buchhalter

Aber am meisten begeistert mich der Co-Working-Space. Nur kurz die Erklärung für den Fall, dass irgendwelche Unbedarften damit nichts anzufangen wissen: in einem simplen Büro sitzen Ärmelschoner tragende bleiche Buchhaltertypen, im Co-Working-Space dagegen innovative Topmanager – das sind die, die mir in Diskussionen nie zustimmen, sondern die immer „bei mir sind“. Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten!

Aber genug des Lobes, ich schließe und geh uff die Gass’ zum Fresh Air Snapping!

Klaus Rothermel

Bensheim