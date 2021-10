Wetter forderte Winzer heraus

Heppenheim. Nach knapp vier Wochen haben die Heppenheimer Weinbaubetriebe die Traubenlese 2021 erfolgreich beendet. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, in denen die Natur die Winzer an der Bergstraße mehrfach mit einem reibungslosen Vegetationsverlauf gesegnet habe, seien die Weinbauern in diesem Jahr vor einige Herausforderungen gestellt worden, sagt Reinhold Antes, Vorsitzender der Bergsträßer Winzergenossenschaft, die der größte Weinbaubetrieb in der Kreisstadt ist. Der relativ kühle Sommer hatte den Lesebeginn auf Mitte September verlegt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1