Zwei Mal kontrolliert

Weinheim. Gleich zwei Mal an einem Tag hat die Polizei einen betrunkenen 49-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war am Samstagmorgen im Bereich der Breslauer Straße in Weinheim unterwegs. Wie die Beamten mitteilen, versuchte er dort seinen Toyota aus einer Parklücke zu manövrieren. Da ihm dies nicht gelang, wurde ein Zeuge auf ihn aufmerksam und meldete den Vorfall gegen 10.45 Uhr. Als die Polizei vor Ort eintraf, veranlasste sie bei dem Mann einen Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,8 Promille ergab. Der Mann musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, Führerschein und Fahrzeugschlüssel musste er abgeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 12.45 Uhr ging erneut eine Meldung zu einem betrunkenen Autofahrer ein. Die Beamten erkannten den Mann bei der Kontrolle direkt wieder. Er hatte sich mit dem Zweitschlüssel seines Autos erneut hinter das Steuer gesetzt. „Bei der erneuten Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab ein Atemalkoholtest immer noch einen Wert von über zwei Promille“, schreibt die Polizei in der Pressemitteilung. Den 49-Jährigen erwarten nun zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Führerschein. vs