Weinheimer wegen versuchten Mordes vor Gericht in Offenburg

Offenburg/Weinheim. Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Offenburg hat vergangene Woche der Prozess gegen einen 63-jährigen Mann wegen versuchten Mordes begonnen. Wie die Staatsanwaltschaft Offenburg auf Nachfrage bestätigte, stammt der Angeklagte aus Weinheim.

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der 63-Jährige im Juli 2021 den Partner seiner Ex-Freundin aus Eifersucht töten wollte. Dazu habe er sich auf den Weg nach Neuried (bei Offenburg) gemacht, um in dessen Wohnung einzudringen. Dabei kam es allerdings zu einer fatalen Verwechslung.

Der Weinheimer kletterte über eine Leiter in das Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und stieg durch ein Fenster in die Wohnung des vermeintlichen Nebenbuhlers ein. Dort habe er mit einem Gummihammer mindestens zehnmal auf den Kopf des schlafenden Opfers eingeschlagen. Erst dann bemerkte der Täter, dass er in die falsche Wohnung eingestiegen war und dass es sich bei dem Opfer nicht um den Rivalen handelte. Daraufhin habe er den Angriff gestoppt. Das Opfer erlitt durch die Schläge eine Schädelprellung sowie eine Gehirnerschütterung und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Täter floh, wurde von der Polizei aber am Morgen nach der Tat in seiner Weinheimer Wohnung festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der Fall war schnell geklärt, weil die Ex-Freundin kurz darauf am Tatort war und den Verdacht gegen den Angeklagten äußerte.

„Ich wollte ihn nicht töten“, beteuerte der Angeklagte zum Prozessauftakt. Das sieht die Staatsanwaltschaft allerdings anders. Nach ihrer Überzeugung ist das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Zur Hauptverhandlung, die am kommenden Donnerstag fortgesetzt wird, hat die Schwurgerichtskammer einen psychiatrischen Sachverständigen und einen Rechtsmediziner geladen.