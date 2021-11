Weinheim sagt Weihnachtsmarkt ab

Weinheim. Die IG Marktplatz und die Stadt Weinheim haben am Dienstag den Weinheimer Weihnachtsmarkt abgesagt. „Die aktuelle Infektionslage und die Unsicherheit darüber, wie sich die Pandemie und die politischen Konsequenzen in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln werden, haben jetzt den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben“, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Zuletzt habe man eine Verlegung in den Schlosshof in Verbindung mit einer 2G-Regelung plus Testpflicht geplant. Allerdings sei mittlerweile „zu viel Ungewissheit im Spiel“, nachdem sich die Auswirkungen der Pandemie derzeit als dramatische Überlastung der Intensivstationen auswirke, wie die Stadt weiter schreibt.

