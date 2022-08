Verfahren der Rutschen-Unfälle im Weinheimer Miramar abgeschlossen

Weinheim. Bei einem Unfall im Weinheimer Miramar, bei dem im November 2021 eine Frau eine Stunde lang unbemerkt in einer Rutsche liegen geblieben war, ist es zu einer Verurteilung gekommen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte gegen den Angestellten, der für die Looping-Rutsche im Miramar verantwortlich war, beim Amtsgericht Weinheim einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen in Höhe von 60 Tagessätzen beantragt. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen soll der Miramar-Mitarbeiter – entgegen seiner Unterweisung - nicht überprüft haben, ob die Besucherin die Rutsche verlassen hat. Auch bei der Wiederinbetriebnahme der Rutsche nach einer Stunde hat der Angestellte es unterlassen, die Rutsche zu überprüfen. Der Strafbefehl ist nicht rechtskräftig, da der Genannte Einspruch eingelegt hat.

Bei einem weiteren Unfall auf der Piratenrutsche im Miramar im August 2021, bei dem sich ein Besucher am Ende der Rutsche aufgrund des niedrigen Wasserstands verletzt hat, wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt.