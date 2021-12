Unbekannte lauern Badegast an Weinheimer Freizeitbad auf  

Weinheim. Vor einem Freizeitbad in Weinheim ist ein 23 Jahre alter Badegast durch Unbekannte körperlich attackiert worden. Zuvor war es bei dem Vorfall am Sonntag gegen 22.20 Uhr in den Umkleideräumen des Bads in der Waidallee zu einem Wortgefecht zwischen dem 23-Jährigen und einem der Täter gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Grund dafür war, dass sich der Geschädigte über die Diskussion, die der Unbekannte mit einer Frau führte, lustig gemacht hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Beschuldigte spuckte im weiteren Verlauf des Streits über die Kabinenwand und kündigte an, vor dem Eingang des Schwimmbads zu warten. Der 23-Jährige wurde schließlich von dem Unbekannten und einem weiteren Täter aufgelauert und unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Das Duo flüchtete im Anschluss.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 bei der Polizei.