Touren rund um Kräuter

Weinheim. Der späte Sommer ist Kräuterzeit. Das nutzt die Kräuterexpertin und Aromaköchin Dorisa Winkenbach für Kräuterführungen in Weinheim in der zweiten Augusthälfte aus. Für alle Führungen sind noch Plätze frei.

Vier Führungen im August behandeln Themen rund um Wildkräuter.

Die erste beginnt am Donnerstag, 18. August, mit einer Wildkräuterwerkstatt von 17 Uhr bis 19 Uhr. Treffpunkt ist am Technologiepark 15 im Gewerbegebiet Nordwest. Botschaften der Wildpflanzen über Signatur, Gestalt, Standort, Pflanzengemeinschaft und mehr, Wirksamkeiten im Räucherbündel. Teilnahmegebühr 22 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei).

Das „Blütenfüllhorn in der Ebene“ ist am Mittwoch, 24. August, von 17 Uhr bis 19 Uhr, Thema. Wildpflanzen entdecken, erkennen, unterscheiden. Mitbringen: Schraubgläser, eines mit Wasser ausgespült. Kopfbedeckung, festes Schuhwerk, Trinkwasser, Schreibzeug, Kosten: 20 Euro. Treffen in der Weschnitzebene, Im Technologiepark 15.

Am Samstag, 27. August, lädt Dorisa Winkenbach zur Wildkräuterwerkstatt mit Exkursion, Theorie und Praxis mit Drei-Gang-Wildkräutermenü im Weinheimer Gasthaus „Zum Rosengarten“, Spitalgässchen 1, von 10 Uhr bis 15 Uhr, ein.

Und schließlich steht eine Wildkräuterwanderung zu Sonnenaufgang mit Picknick und Weinverkostung auf dem Programm am Sonntag, 28. August, los geht es um 6.15 Uhr. Nähere Angaben und Anmeldung zu allen Veranstaltungen unter Telefon 0174/41 63 123 oder E-Mail: artemis@winkenbach.net red