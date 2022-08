Tour durch die Geschichte

Weinheim. Weinheims überlieferte Geschichte hat ganz im Norden begonnen, am Zusammenfluss von Weschnitz und Grundelbach. Noch heute gibt es in diesem Stadtviertel rund um Peterskirche, Domhof, Altem Friedhof und Rodensteiner Brunnen viele historische Kleinode zu sehen. Bei einer Stadtführung am Samstag, 28. August, 14 Uhr, nimmt Stadtführer Franz Piva die Teilnehmer mit in die spannende historische Vergangenheit des ältesten Weinheimer Stadtteils – erstmals in diesem Jahr.

Von der ersten Besiedelung bis zur Stadtwerdung – diesen ganzen Bogen Weinheimer Geschichte erleben die Teilnehmer bei dieser Zeitreise. Als Chronist führt Franz Piva in eine Zeit, als ein Teil Weinheims Dorf war, zum Bistum Mainz gehörte und die Neustadt (um den heutigen Marktplatz), im Streit entstanden ist und den Pfalzgrafen zugesprochen wurde.

Der Rundgang dauert gut zweieinhalb Stunde. Treffpunkt ist am 28. August um 14 Uhr am Rodensteiner Brunnen. Die Führung kostet sechs Euro pro Person (Kinder bis 14 Jahre drei Euro). Einerechtzeitige Voranmeldung ist erforderlich beim Weinheimer Stadt- und Tourismusmarketing am Marktplatz (Telefon: 06201/8 26 10, E-Mail: tourismus@weinheim.de). red