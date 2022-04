Street Food Tour bis Sonntag in den Schlosshöfen

Weinheim. Das Wochenende nach Ostern wird in Weinheim köstlich. Die Trucks der Street Food Tour haben in den Schlosshöfen ihre Luken geöffnet und bieten ein kulinarisches Feuerwerk. Nach einer zweijährigen Zwangspause durch Corona rollt die Street Food Tour im fünften Jahr durch Deutschland. Das Konzept für 2022 ist um eine Bühne mit Livemusik und ein buntes Kinderprogramm erweitert worden. Am Samstag kann von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geschlemmt werden.

20 mobile Garküchen

Über 20 Gastronomen werden Spezialitäten aus aller Welt zaubern und ihre mobilen Garküchen für die Besucher öffnen. „Die perfekte Spielwiese für Feinschmecker und Kulturbegeisterte, die bei guter Musik genießen, fachsimpeln und Spaß haben wollen“, kündigt der Geschäftsführer Simon Wissing an. Für ausreichend überdachte Sitzgelegenheiten ist gesorgt, ebenso für die kleinen Gäste mit einer Kinderhüpfburg. In puncto Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung geht die Street Food Tour voran. Neben dem Verzicht auf Einweg-Plastikbecher sollen Lebensmittel nicht verschwendet werden. Was auf übrigbleibt, soll über regionale Einrichtungen an Bedürftige in Weinheim gespendet werden. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos:

streetfood-tour.de

