Stadt Weinheim spart Energie

Das Weinheimer Rathaus vermeldet Erfolge beim Energiesparen. Wie die Verwaltung in einer kürzlich veröffentlichten Presseerklärung mitteilte, kam man im November auf 20 Prozent weniger Gasverbrauch als im Vorjahresmonat. „Die Stadtverwaltung geht mit gutem Beispiel voran“, schreibt ein Sprecher. Das Ziel sei „ambitioniert“, aber zu schaffen. Sogar in denkmalgeschützten Gebäuden sei es möglich, so viel Energie einzusparen, erklärte Patrick Walter, der Referent der Ersten Bürgermeisters Torsten Fetzner. Er gehört auch zum Energieteam der Stadt Weinheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Paradebeispiel Schloss

„Im Weinheimer Schloss ist es tatsächlich gelungen, messbar Energie in einem beträchtlichen Umfang einzusparen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Im November seien das sogar mehr als 20 Prozent gewesen – wohlgemerkt witterungsbereinigt. Das bedeutet, der Einfluss des wärmeren Wetters ist eingerechnet, womit verhindert werden soll, dass die Statistik durch die Außenbedingungen „geschönt“ wird.

Doch was bedeutet die Ersparnis in konkreten Zahlen? Eine aktuelle Auswertung des Verbrauchs habe ergeben, dass in den Rathausbüros und -sälen im November 2022 rund 100 Megawattstunden Gas-Wärmeenergie verbraucht worden seien. Das seien rund 35 Megawattstunden weniger als im November 2021. Der Trend scheine sich auch im Dezember fortgesetzt zu haben, erklärte die Weinheimer Verwaltung. Ein ähnliches Bild ergebe sich beim Strom. „Hier sank der Verbrauch im altehrwürdigen Gebäude von über 15 Megawattstunden im Vorjahresmonat auf etwa 12,8 Megawattstunden“, heißt es in der Mitteilung. „Für die Mitarbeiter im Rathaus sind die Zahlen eine Bestätigung dafür, dass jede und jeder zum Energiesparen seinen Anteil beitragen kann“, erklärt ein Sprecher der Stadtverwaltung. Der Erfolg sei ein Ansporn dafür, Beeinträchtigungen und „einen spürbaren Komfortverlust in Kauf zu nehmen“.

Unbeheizte Flure

Da man mit gutem Beispiel vorangehen wolle, habe man sich eine ganze Reihe von Maßnahmen auferlegt, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Flexibilität und Entgegenkommen verlangten. „Seit Wochen sind im Schloss alle Flure und Treppenhäuser unbeheizt, die Warmwasserboiler sind ausgeschaltet. In den Büros wird eine Raumtemperatur von 19 Grad gemäß einer Bundesverordnung vorgeben“, erklärt die Stadt. Darüber hinaus habe man alte Geräte (zum Beispiel Kühlschränke) durch neue und stromsparendere ersetzt.

Thermometer verteilt

Um jedem Mitarbeiter eine Kontrolle zu ermöglichen, hat das Energiemanagement der Stadt entsprechende Thermometer zur Verfügung gestellt. Über den Jahreswechsel wurde laut Verwaltung generell im Homeoffice gearbeitet, sofern der Arbeitsplatz das zulässt. „So können die Raumtemperaturen in den entsprechenden Büros heruntergefahren werden“, schreibt die Stadt. Heizlüfter sind laut Dienstanweisung ganz verboten.

„Wichtig werde es in den nächsten Wochen nun sein, die Maßnahmen weiterhin umzusetzen und regelmäßig zu überprüfen“, heißt es in der Mitteilung. Zudem soll in den städtischen Einrichtungen, in denen die Maßnahmen noch nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt haben, nochmals die Mitarbeiter und Nutzer sensibilisiert werden. Oberbürgermeister Manuel Just betont: „Ziel der Stadt Weinheim ist es, genügend Energie in den nächsten Wochen einzusparen, um den Betrieb aller städtischen Einrichtungen während der gesamten Heizperiode gewährleisten zu können.“